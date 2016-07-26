Рига, 26 июля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В настоящее время меры биобезопасности для предотвращения африканской чумы свиней (АЧС) соблюдают 89% хозяйств, заявил в программе телеканала LTV «Утренняя панорама» руководитель Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) Марис Балодис, сообщает LETA.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Остальные 11% хозяйств, по мнению эксперта, своим поведением могут привести к последствиям, которые могут быть «смертельными» для рядом расположенных ферм.

В основном меры биобезопасности не соблюдают малые хозяйства с небольшим количеством свиней. По словам Балодиса, это вопрос отношения, так как меры биобезопасности в малых хозяйствах не требуют серьезных вложений.

Напомним, всего в 2016 году АЧС констатирована у 634 животных в 180 волостях 58 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

Читайте также:

Африканская чума свиней угрожает Рижскому району

Африканская чума свиней приближается к Риге