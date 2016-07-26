Вашингтон, 26 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. США советует своим гражданам «пересмотреть поездки в Турцию в настоящее время», передает The Washington Post. После неудавшейся попытки военного переворота и введения трехмесячного чрезвычайного положения Вашингтон разрешил «добровольный выезд» членам семей работников посольства в Анкаре и консульства в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В предупредительном письме, отправленном сегодня посольством США, говорится, что Государственный департамент продолжает следить за последствиями неудавшегося переворота и ЧП для общей ситуацию с безопасностью в стране.

Турция арестовала более 13 000 сотрудников военных, судебных и других ведомств в ответ на попытку госпереворота 15 июля. В результате беспорядков тогда погибли около 290 человек. Десятки тысяч других были отстранены от своих должностей.