Киев, 26 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Приватизация

Александр Горбаруков ИА REGNUM Завод

После провала приватизационного конкурса Одесского припортового завода в экспертной среде довольно скептически относятся к дальнейшим попыткам выставления крупных промышленных объектов Украины на торги. «На фоне экономических проблем завода и экономических проблем в стране стартовая цена оказалась слишком высокой», — комментирует срыв приватизационного конкурс глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Игорь Белоус для немецкого издания Handelsblatt. Однако дело не только в конкретном предприятии: «План по приватизации будет однозначно сорван», — таково мнение главы инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, высказанное им в своём личном блоге.

Экономист Центра социально-экономических исследований «Case Україна» Владимир Дубровский в интервью радиостанции «Голос столицы» указывает на причины срыва приватизации ОПЗ: «ЕБРР и МВФ предупреждали о том, что начальная цена на этом конкурсе завышена, потому что делали оценку при других условиях, когда в Украине не было войны, когда газ стоил дешевле и так далее. Поэтому вполне понятно, что эта оценка устарела, но делать переоценку Фонд госимущества не стал по более или менее понятным причинам, потому что это процедура, которая растягивается на многие месяцы, дорого стоит». Похожей точки зрения придерживается и глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

По мнению же управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, также беседовавшего с ведущими «Голоса столицы», это может быть сознательным шагом со стороны правительства, не заинтересованного в продаже одного из крупнейших предприятий химической отрасли: «А зачем его продавать? Им и дальше интересно его дерибанить. Никто не собирается наводить порядок».

Впрочем, стоит отметить, что кроме упомянутых экспертами факторов есть и вполне осязаемый барьер, отпугивающий инвестора: перспектива выплаты структурам олигарха Дмитрия Фирташа 190 млн долларов задолженности, подтверждённой в суде. К тому же, как выяснилось, за первые 6 месяцев 2016 года ОПЗ показал убыток в 244 млн грн. Это несомненно скажется на успехе следующей попытки продать завод.

Впрочем, эксперты, в отличие от главы ФГИУ, не верят в успех этой затеи по крайней мере в этом году. Однако Игорь Белоус считает, что запустить приватизацию ОПЗ осенью вполне реально. Для этого стартовая цена завода будет снижена. Дисконт пока ещё обсуждается, возможно, будет применена обычная в таких случаях скидка в 30%.

Еще один момент, в котором эксперты не согласны с главой ФГИУ — возможное участие в приватизации ОПЗ российских компаний. Тарас Загородний считает, что формальные запреты не принесут должного эффекта: «Не исключено, что он [Газпром] может зайти через иностранное предприятие, например, через какие-то американские или европейские фонды. Потому что российский бизнес, как бы мы хотели того или нет, он глобальнее. Они могут просто договориться относительно приватизации ОПЗ».

В целом же, по данным Минэкономики, доход от приватизации на Украине в первом полугодии составил всего-навсего 47 млн грн.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции «Голос столицы» раскритиковал приватизацию ОПЗ и приватизацию любых других объектов в текущих условиях.

«Я не сторонник продавать что-либо в неэффективных и неконкурентоспособных экономических условиях. Украина находится именно сегодня в таких условиях, потому что у нас экономическое падение, у нас война, у нас потеря ряда территорий. И инвестор, который сюда будет заходить, он будет учитывать все эти риски. И учитывая все эти риски, получить адекватную цену за те объекты, которые мы пытаемся продать, не получится»

Валюта

На 26 июля 2016 года регулятор установил следующие курсы валют относительно гривны: доллар США — 24,7877 грн, евро — 27,2219 грн. За минувшую неделю гривна незначительно колебалась к доллару (в пределах 0,05 грн), однако к началу недели полностью отыгралападение благодаря объективным тенденциям рынка: НБУ не выходил в минувшую пятницу на межбанк. В целом же летом гривна продолжила укрепляться к доллару, продолжая тренд, заложенный ещё в начале весны. Так, в сравнении с курсом НБУ на 01 марта 2016 года (27,08 грн) гривна подорожала более чем на 9,2%.

Эрик Найман в уже процитированном блоге связывает провал плана приватизации с вероятными колебаниями курса национальной валюты во втором полугодии. Объём средств, которых недосчитается бюджет, достигнет, по его мнению, 40 млрд грн: «И это вызовет потребность либо в секвестре госрасходов, либо в эмиссии. И скорее произойдет последнее. Особенно если учесть сложности во взаимоотношениях с МВФ». Глава инвестиционной компании ожидает курса 27 грн/долл уже осенью. В случае же, если досрочные выборы в Верховную раду будут назначены, курс может просесть и до соотношения 30:1.

Ещё в начале июля о похожем сценарии в интервью радиостанции «Голос столицы» рассуждал бывший член совета НБУ Василий Горбаль. Правда по его мнению большее значение имеет сезонность колебания курса: «Это достаточно традиционные скачки курса в Украине. Сейчас мы свидетели укрепления курса и август-сентябрь — всегда идет укрепление курса. Октябрь — идет давление на курс».

Министр финансов Александр Данилюк и премьер-министр Украины Владимир Гройсман расходятся в том, получит ли Украина вовремя очередной транш от МВ, однако паники в правительстве по поводу возможной отсрочки транша как минимум на месяц (с 1 августа МВФ уходит на трёхнедельные каникулы) не наблюдается. «Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы курс как-то реагировал на это, у нас ситуация с резервами достаточно стабильная, они у нас растут», — заявил глава Минфина на экспертном форуме в Киеве.

Игроки рынка, в свою очередь, ожидают стабильного курса в достаточно узком коридоре: «Думаю, межбанк не будет далеко отходить от отметки 24,80 грн/$ — плюс/минус 5 копеек… После будем смотреть на объем продаж. Экспортеры в июле продают валюту не насколько агрессивно, как в мае-июне. К тому же весомая часть этих продаж, судя по всему, отходит инвесторам под вывод дивидендов. Потому доллар плавно расходится по рынку», — комментирует ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Его коллеги, председатель правления Идея Банка Михаил Власенко заместитель председателя правления банка Кредит Днепр Сергей Волков, в комментарии для прессы выразили уверенность, что в случае необходимости НБУ сдержит курс валютными аукционами.

Ещё одной причиной просадки курса, согласно данным Государственной фискальной службы, может стать уменьшение валютной выручки металлургов: 3,35 млрд долл по итогам шести месяцев 2016 года (8,8 млрд долл в 2015 году).

По мнению же экс-главы НБУ Сергея Арбузова, в раскачке курса есть часть вины и нынешних коллег. «Сначала Национальный банк загнал глубоко в тень рынок наличной валюты и фактически лишил банки и ресурсов, и прибыли, которую они могли бы заработать на валютной марже и комиссиях. А потом начал регистрировать небанковские обменки, в которых массово и бесконтрольно отмываются деньги… У них нет ни малейших мотивов показывать операции. Их хозяева обитают на Печерских холмах и, конечно, им не нужно доказывать акционерам, что операции приносят прибыль. Им не нужно выравнивать валютную позицию. Их не интересует стабильность курса, в то время как для банковских балансов девальвация, да и волатильность курса в целом, губительна. У обменок же нет никаких балансов кроме амбарной книги с записями нелегальных операций. И главный источник всей этой махновщины — Национальный банк с отсутствующей по факту валютной политикой», — анализирует банкир.

МВФ

Миссия МВФ обнародовала отчёт, в котором раскритиковало нормативную базу Украины в области ценных бумаг и фондового рынка: «Украинская нормативно-правовая база в части злоупотреблений на рынке и раскрытия информации эмитентами ценных бумаг имеет существенные пробелы, негативное влияние которых усугубляется недостаточными наблюдательными, следственными и правоприменительными полномочиями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку [что способствовало] общему отсутствию прозрачности на рынке и широкому распространению неправомерных действий, включая выпуск и продажу «фиктивных» ценных бумаг».

Отчёт опубликован совсем недавно, когда о проблемах с получением очередного транша уже было известно. Вполне вероятно, отчёт можно считать своего рода ответом и мотивировкой приостановления кредитования Украины.

Во время регулярного брифинга для прессы представитель Фонда Джерри Райс отметил, что вопрос задолженности Украины перед РФ (кредит в размере 3 млрд долл, предоставленный правительству Януковича) будет влиять на выделение Украине очередного транша. Впрочем, господин Райс уточнил, что этот аспект будет не единственным.

Бензин

Цены на топливо напугали автомобилистов Украины 25 июля. По данным СМИ, цены на бензин и дизтопливо, державшиеся без особых колебаний примерно с конца мая, выросли сразу на несколько гривен. При этом в Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Луганской и Одесской областях за АИ-95 просят совсем до 29 грн/л, в остальных областях скачок был меньше, до 26 грн/л. Уже к вечеру того же дня был зафиксирован отскок до прежних величин (порядка 23−24 грн).

Примерно за неделю до этого руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев прогнозировал, что в ближайшее время розничная стоимость топлива, в зависимости от вида и бренда, может подняться на 0,7−1,1 грн. Энергетический эксперт Валентин Землянский связывал возможность подорожания топлива со стабильностью курса валюты и возможностью дальнейшего увеличения налога на топливо: «Если гривна будет вести себя стабильно, если нефть не превысит $60 за баррель, то существенно подниматься цена в течение лета не будет. Если же правительство начнет реализовывать свои идеи по поводу налога на топливо или же будут какие-то колебания курса, то бензин может подорожать».

Однако оба эти прогноза не могут объяснить резкое удорожание и не менее резкий отскок. Возможно, Украину с почти двухнедельным запозданием нагнал эффект приостановки экспорта топлива от белорусских нефтетрейдеров, о чем сообщалось 4 июля. Однако уже к середине июля это решение было отменено и поставки топлива возобновились. Но вполне возможно, что десятидневный перерыв успел сформировать локальный дефицит или же дал повод для сговора и манипуляций. Известно, что по итогам 2015 года доля белорусского топлива на АЗС Украины составила почти 50% (3,1 млн т), а в первом квартале 2016 года она выросла даже до 73% (1,4 млн т на сумму 845 млн долл из 1,3 млрд долл, потраченных Украиной за 6 месяцев 2016 года на бензин и дизтопливо). Кроме того, в июне 2016 года Украина резко сократила потребление нефти (более чем на 72% по сравнению с июнем 2015 года). Следовательно, в июле могли совпасть два дефицита: собственного и привозного топлива.

По мнению президента Ассоциации «Объединение операторов нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчука, высказанного в ходе пресс-конференции в Киеве, сегодня каждый второй литр топлива, реализуемого через АЗС — нелегальный: «Если раньше в тени было 30−40% рынка, то сейчас уже половина. И каждый второй литр бензина, а в газе каждый третий или четвертый литр нелегальный. Мы пишем письма, обращаем внимание ГФС, Минэкономики, президента, премьера… Никто ничего не делает». Частично это подтверждается данными Госстата: потребление бензина в мае 2016 года в сравнении с апрелем снизилось на 9,2% (дизтоплива — на 15,4%).

Статистика

Госстат Украины зафиксировал падение промышленного производства в июне 2016 года (-3,4% к июню 2015 года и — 2,1% — к маю 2016 года). Однако по итогам 6 месяцев 2016 года промпроизводство выросло на 2%.

Розничный и оптовый товарооборот торговых сетей в январе-июне 2016 года вырос (3,2% и 3,6% соответственно) к аналогичному периоду прошлого года.

Снижается производство алкогольной продукции (июнь-июнь): пиво (11,9), водка (23,4), ликеры и другие спиртные напитки (45,5%). «Чем сильнее налоговое давление на конечную цену напитка, тем больше теряет бюджет и тем быстрее растет теневой рынок», — поясняет независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

По показателю ВВП на душу населения Украина по итогам прошлого года опустилась на уровень Судана. Об этом заявляет в своём блоге экономист Александр Охрименко: «Согласно данным Всемирного банка за 2015 год ВВП на душу населения на Украине составил 2115 долл. А в Судане — 2089 долл. А вот в Гондурасе 2495 долл. Это действительно большой успех реформ Яценюка и Гонтаревой. Теперь уже Гондурас нам не конкурент». Эксперт напоминает, что в 2013 году этот показатель составлял 3986 долл на человека.

О причинах такого падения говорят специалисты Центра ИЭСКР. По их данным, экспорт Украины в 2013—2015 гг. сократился на 39,8%. В этом году тенденция сохраняется. По данным Госстата, за январь-май украинский экспорт снизился ещё на 11,5% (13,693 млрд долл). Импорт в этот же период составил 14,387 млрд долл (-6,2%). Отрицательное сальдо, таким образом, составляет 694 млн долл.

Отдельно следует упомянуть о том, что, согласно отчёту Государственной службы экспортного контроля Украины, в 2015 году резко снизился (в среднем в 1,5−2 раза) военный экспорт Украины. При том, что и показатели 2014 года считались провальными.

Зато экспорт зерновых в текущем маркетинговом году установил новый рекорд. По данным правительства, Украина поставила на мировой рынок порядка 39 млн т зерна, то есть на 4 млн т больше, чем в прошлом. В этом году аграрии также ожидают хороший урожай, в пользу чего свидетельствуют предварительные итоги уборки зерновых и зернобобовых: 14,06 млн ц по состоянию на 1 июля (+63,6% в сравнении с прошлогодними показателями).

Процент валютных переводов от «заробитчан» в ВВП Украины постепенно растёт. Согласно рейтингу, составленному Мировым банком, по итогам 2015 года он составил 6,5% (5,3% в 2013 году).

Промышленность Украины сокращает потребление электроэнергии (-5,1% в первом полугодии) Одновременно статистика фиксирует рост её экспорта — плюс 21,5% в сравнении с январём-июнем 2015 года.

Тарифы и субсидии

В январе-июне 2016 года в Киеве количество обращений за начислением субсидии выросло в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (более 154 тыс. домохозяйств). В целом же по стране, в соответствии с заявлением министра социальной политики Андрея Ревы, после последних подорожаний наблюдается 4-кратный рост обращений. Впрочем, в столице ожидают, что к концу года город подтянется ближе к общеукраинскому уровню.

Зато высокие тарифы на ЖКХ простимулируют украинцев экономить, заявила заммистра экономразвития Украины Юлия Ковалив во время часа правительства в Верховной Раде: «Когда цены на газ были низкими, фактических стимулов к сохранению электроэнергии, газа, тепла, термомодернизации домов совсем не было». В свою очередь, более 86% украинцев считают действующие тарифы необоснованными. Таковы результаты опроса, проведенного в рамках проекта «Перезагрузка — открытая власть» (проводился 5−16 июля украинским Институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг»).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в ходе встречи с представителями региональных СМИ, сказал, что считает моратории местных советов на повышение тарифов популизмом: «Эти решения — декларации и не имеют юридического основания». При этом глава правительства порекомендовал местным властям компенсировать разницу из местных бюджетов.

Разное

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валютах на уровне CCC.

Пресс-служба Smart Maritime Group заявила о банкротстве Херсонского судостроительного завода.

«Данное решение не повлияет на производственный процесс и на взаимоотношение с трудовым коллективом. Да, ликвидация ПАО «ХСЗ» — это крайне негативная для отрасли новость, но Херсон останется городом корабелов, несмотря ни на что. Мы найдем возможность, чтобы все работники ПАО были трудоустроены в «Смарт Мэритайм Груп». Корабелы будут получать зарплату, город соответственно налоговые отчисления. SMG, имея николаевскую и херсонскую судостроительные верфи, продолжает оставаться крупнейшим судостроительным объединением в Украине». Как сообщают СМИ, единственным судостроительным предприятием Украины, не остановившим на данный момент производство, является «Ленинская кузня» Петра Порошенко.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в интервью радиостанции «Голос столицы» утверждает, что в 2017 году госсподдержка агросектора будет окончательно свёрнута: «Если мы говорим об отмене господдержки, то действительно, такая угроза есть, просто на мой взгляд не совсем корректно говорить о том, что ее уже отменили. Она будет отменена окончательно с 2017-го года. В этом году она меньше, чем была в прошлом, но не кардинально». По его мнению, сильнее всего от этого пострадает животноводство.