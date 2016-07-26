Томск, 26 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. С начала года депутатам Законодательной Думы Томской области поступило 2407 обращений, 56% обращений были устными, 44% — письменными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. На приемах у депутатов побывали 1657 человек.

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Сотрудники думы проанализировали обращения граждан. Рейтинг «депутатских» тем по традиции возглавили просьбы о спонсорской помощи (23%). Далее — вопросы к качеству работы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, связанные с программой капремонта (10%). Тема благоустройства жилых микрорайонов и улиц была актуальной для 8% обратившихся. Замыкают пятерку лидеров «жилищный вопрос» (улучшение жилищных условий, расселение из аварийных и пострадавших от пожара домов) и деятельность управляющих компаний и ТСЖ.

Чаще других к депутатам обращались пенсионеры (30,5%), бюджетники (28%), ветераны труда (13%), инвалиды (8%). 6% обращений были коллективными.

Большая часть письменных обращений касалась вопросов мер соцподдержки. Немало вопросов вызвала тема предоставления компенсаций расходов на уплату взноса на капремонт. Ряд заявителей обращались непосредственно к законотворческому процессу.

Как отметили в ведомстве, томичей также волнует вопрос ночной торговли алкоголем. Избиратели отмечали, что в регионе появилось множество ночных «кафе» и «закусочных» в магазинах шаговой доступности. По существу, предприниматели научились обходить закон: поставив прямо в торговом зале стол и стул и получив разрешительные документы как заведения общественного питания. По результатам рассмотрения этих заявлений на июньском собрании Думы в первом чтении депутаты поддержали поправки о запрете на ночную торговлю спиртным для предприятий общепита, имеющих в залах менее четырех столов и 16 стульев.