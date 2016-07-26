Ярославль, 26 июля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Ярославцы жалуются на рост цен на лекарства. Губернатор региона Сергей Ястребов лично проехал по аптекам и проверил обоснованность жалоб. Об этом рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

фото сайта yastrebov.ru Губернатор Сергей Ястребов в одной из аптек Ярославля

Сергей Ястребов оценил ассортимент лекарств, поговорил с покупателями, выслушал замечания и отметил, что в некоторых аптеках отсутствуют необходимые препараты.

«С одной стороны, все есть, основной ассортимент выдержан, но с другой стороны, есть проблемы по ценам и вопросы по некоторым аптекам. Во всяком случае, прозвучала 116-я аптека на Тутаевском шоссе. Будем разбираться, почему там отсутствуют вещи, которые в обязательном порядке должны быть. Я думаю, что нужно внимательно посмотреть и другие обращения граждан, а они есть, они разные, но в основном проблема в росте цен. Мы смотрим за розничными надбавками, а все, что касается производителей, особенно по импортным лекарствам, контролировать сложно», — отметил Сергей Ястребов.

Цены на лекарства в Ярославской области мониторит территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области. В фокусе его внимания — более половины аптечных организаций. По данным ведомства, изменение розничной цены на лекарства в ярославских аптеках не наблюдается: по сравнению с декабрем 2015 года цены выросли в среднем на 0,4%. Некоторые препараты подорожали, некоторые, наоборот, подешевели. Все это связано с инфляцией, ценовой политикой аптек и носит временный характер, отмечают в региональном правительстве. При этом в руководстве области ставят задачу к 2020 году увеличить долю лекарств, выпущенных отечественными производителями, до 90%. В настоящее время этот показатель превышает 60%.

«Необходимо соблюдать соотношение цены и качества в сфере обеспечения жителей области лекарствами. Участие бюджета должно быть реальным. Пожилые люди и другие льготники должны получать то, что им положено, тем более что бюджет выделяет огромные деньги — 1,1 млрд рублей. И они должны эффективно работать, чтобы большинство людей были довольны и говорили «спасибо» работникам здравоохранения», — сказал Сергей Ястребов.

В 2016 году в Ярославской области зарегистрировано почти 285 тысяч льготников, 117 человек страдают редкими заболеваниями, более тысячи — получают дорогостоящую медицинскую помощь. Чтобы все потребности в медпрепаратах в Ярославской области были удовлетворены, правительство намерено ужесточить контроль за деятельностью аптек и формированием цен на жизненно необходимые и льготные лекарства.