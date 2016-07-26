Ярославль, 26 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Государственной Думы России по 194-му одномандатному избирательному округу, депутат муниципалитета Ярославля Ярослав Юдин, направил в Избирательную комиссию Ярославской области жалобу на статью действующего депутата Госдумы, кандидата в Думу нового созыва по соседнему 195-му одномандатному округу Анатолия Грешневикова «Полиция на выборах бесчинствует ради единороссов», опубликованную в газете «Московский комсомолец» 20 июля 2016 года.

По мнению Ярослава Юдина, в данной статье Анатолия Грешневиков негативно отзывается о партии «Единая Россия» и восхваляет «Справедливую Россию», что является признаками предвыборной агитации. В своем заявлении Ярослав Юдин просит областной избирком принять меры и утверждает, что газета «МК в Ярославле» нарушила закон и должна быть привлечена к административной ответственности.

«Существует определенный срок, с которого можно размещать материалы агитационного характера, в данной кампании это время начинается 20 августа. Я счел, что материал носит предвыборный характер и обратился на него с соответствующей жалобой. Теперь слово за избирательной комиссией региона», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данную жалобу сам Ярослав Юдин.

В «Справедливой России» жалобу Ярослава Юдина считают необоснованной.

«Данный материал является информационным, не оплачен из избирательного фонда и не несет в себе агитационной составляющей. Поэтому претензии депутата Юдина нам не понятны», — считает финансовый уполномоченный кандидата в депутаты Госдумы России Анатолий Грешневикова Михаил Малеев.

27 июля на заседании рабочей группы по информационным спорам Избирательная комиссия Ярославской области рассмотрит жалобу Ярослава Юдина и решит, является ли материал агитационным.