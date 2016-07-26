Ярославль, 26 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. 1 августа в Ярославском музее-заповеднике состоится встреча, посвященная 102-летию с начала Первой мировой войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея, основная тема встречи — трагедия плена и судьбы военнопленных.

Музей-заповедник и Государственный архив Ярославской области представят гостям материалы о пленных ярославцах и подданных Германской и Австро-Венгерской империй в Ярославской губернии. Среди материалов тематической выставки, которая будет работать до 16 августа, особое место займут письма, фотографии и документы из семейного архива ярославской семьи Прянишниковых, а также письма и открытки военного периода из частной коллекции Дмитрия Чуринова. Участниками встречи станут потомки военнопленных ярославцев.

«Количество российских военнопленных Первой мировой войны оценивается приблизительно в 2 миллиона человек, однако достоверность этой цифры вызывает споры. Сколько же ярославцев побывало в плену — неизвестно. Большую помощь в их поиске нам оказало Ярославское историко-родословное общество», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из кураторов мероприятия Игорь Акимов.

«Пленный должен быть неприкосновенным, как суверенитет народа, и священным, как несчастье» — этот принцип декларировался во всех международных конвенциях, регламентирующих правила обращения с пленными с конца XVIII века. В ходе Первой мировой количество пленных, захваченных всеми противоборствующими сторонами, впервые в истории стало исчисляться сотнями тысяч человек. При этом отношение к пленным оставалось относительно гуманным — они могли получать посылки из дома, писать и получать письма, офицеры зачастую свободно перемещались по лагерю и даже по городу. Вместе с тем для простого русского солдата плен и возвращение на истощенную войной Родину стали тяжелым испытанием.