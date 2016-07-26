Киев, 26 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. 25 июля в Николаевкой области во время учений ВСУ на 235-м общевойсковом полигоне «Широкий Лан» использовались боеприпасы 1960 и 1975 годов выпуска, из-за чего произошла трагедия, повлекшая за собой гибель бойцов. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба ГПУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Напомним, что 25 июля во время учений на Широколановском военном полигоне погиб один солдат ВСУ, еще 10 военнослужащих получили ранения. Трагедия произошла в результате взрыва 120-мм миномета. Следствие установило, что военнослужащие, проводя учебные упражнения по стрельбе из миномета, осуществили семь удачных выстрелов, после чего военный, заряжающий снаряд, предпринял попытку очередного выстрела. Однако из-за нарушения правил обращения с оружием произошел взрыв.

«Предварительно установлено, что во время стрельб использовались мины, 1975 года выпуска и детонатор, 1960 года выпуска», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что командование ВСУ разрешило использовать боеприпасы, возраст которых превышает 50 лет, среди причин трагедии, следствие рассматривает версию технического несоответствия боеприпасов установленным нормативам.

В настоящее время Генпрокуратура Украины взяла на контроль ход следствия. Военная прокуратура Николаевского гарнизона начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 414 УК Украины по факту нарушения правил обращения с оружием, причинившее телесные повреждения нескольким лицам или смерть потерпевшего.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от исполнения служебных обязанностей ответственного командира воинской части на полигоне «Широкий Лан». Офицера подозревают в неправомерном использовании земель военного ведомства. При этом спецкомиссией из представителей Антикоррупционного бюро и Службы внутреннего аудита Минобороны выявлен «ряд нарушений в управленческой деятельности ответственных должностных лиц» воинской части. До этого офицера ВСУ, ответственного за питание бойцов на полигоне «Широкий Лан», арестовали на 10 суток.

Напомним, что в эти дни на юге Украины проходят украино-американские учения «Си-Бриз», которые эксперты называют самыми масштабными в истории. Темой обучения является — проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Официальная цель учений — отработка по стандартам ведущих стран мира действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной операции по установлению мира.