Армия Украины: Для боевых учений солдатам ВСУ выдали боеприпасы 1960 года
Киев, 26 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. 25 июля в Николаевкой области во время учений ВСУ на 235-м общевойсковом полигоне «Широкий Лан» использовались боеприпасы 1960 и 1975 годов выпуска, из-за чего произошла трагедия, повлекшая за собой гибель бойцов. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба ГПУ, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что 25 июля во время учений на Широколановском военном полигоне погиб один солдат ВСУ, еще 10 военнослужащих получили ранения. Трагедия произошла в результате взрыва 120-мм миномета. Следствие установило, что военнослужащие, проводя учебные упражнения по стрельбе из миномета, осуществили семь удачных выстрелов, после чего военный, заряжающий снаряд, предпринял попытку очередного выстрела. Однако из-за нарушения правил обращения с оружием произошел взрыв.
«Предварительно установлено, что во время стрельб использовались мины, 1975 года выпуска и детонатор, 1960 года выпуска», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что командование ВСУ разрешило использовать боеприпасы, возраст которых превышает 50 лет, среди причин трагедии, следствие рассматривает версию технического несоответствия боеприпасов установленным нормативам.
В настоящее время Генпрокуратура Украины взяла на контроль ход следствия. Военная прокуратура Николаевского гарнизона начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 414 УК Украины по факту нарушения правил обращения с оружием, причинившее телесные повреждения нескольким лицам или смерть потерпевшего.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от исполнения служебных обязанностей ответственного командира воинской части на полигоне «Широкий Лан». Офицера подозревают в неправомерном использовании земель военного ведомства. При этом спецкомиссией из представителей Антикоррупционного бюро и Службы внутреннего аудита Минобороны выявлен «ряд нарушений в управленческой деятельности ответственных должностных лиц» воинской части. До этого офицера ВСУ, ответственного за питание бойцов на полигоне «Широкий Лан», арестовали на 10 суток.
Напомним, что в эти дни на юге Украины проходят украино-американские учения «Си-Бриз», которые эксперты называют самыми масштабными в истории. Темой обучения является — проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Официальная цель учений — отработка по стандартам ведущих стран мира действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной операции по установлению мира.