Ставрополь, 26 июля, 2016, 15:12 — ИА Регнум.



Винсент Ваг Гог. Пшеничное поле с Овером вдали

Ставропольский край продал в республику Азербайджан 66,7 тысяч тонн пшеницы нового урожая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минсельхоза региона.

В структуре экспорта пшеница составила 93%, горох — 3,1%, лен — 1,2%. В Азербайджан направлена пшеница, в Австрию ушло 2,2 тыс. тонн гороха и 900 тонн льна.

На сегодня с 15 хлебоприемных пунктов Ставрополья отгружено почти 50 тысяч тонн зерна.

На сегодня цены на сельхозпродукцию до конца не сформированы. Вместе с тем, ранее Минсельхоз прогнозировал невысокие цены на сельхозпродукцию. Причем, не только в Ставропоьском крае, но в целом по России. Это связано с прогнозом на рекордно большой урожай.

В частности, на Ставрополье пргнозируется до 10 млн тонн зерновых, включая кукурузу против 8 млн тонн, собранных в прошлом году. На сегодня уже убрано более 7,7 млн тонн зерна на 85% площади полей, засеянных зерном.