Москва, 26 июля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Москвичей предупредили об очередном погодном ненастье. До вечера 26 июля 2016 года столицу вновь оккупирует сильная гроза с дождем. Ожидается усиление ветра с порывами до 13−18 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ ЦОДД.

Винсент Ваг Гог. Пшеничное поле с Овером вдали

В некоторых районах возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящие к затору на дорогах, повреждению автотранспорта, повышению травматизма населения, предупредили в ЦОДД.

В случае неблагоприятных погодных условий водителям по возможности рекомендуется отказаться от поездок по городу. Если ливень застал в личном транспорте, нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Затем включить аварийные огни и переждать ливень, рекомендуют специалисты.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Подмосковье с вечера 26 июля и до утра 27 июля 2016 года объявлена первая степень экологической опасности, при которой рекомендуется находиться в закрытом помещении, по возможности не открывать форточки для проветривания, пользуясь только кондиционером.