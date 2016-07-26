Ставрополь, 26 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

В Ставропольском крае собрано 7,768 млн тонн зерна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсельхозе.

Средняя урожайность в регионе составляет 42,8 центнера с гектара. На сегодня зерно убрано на 85% всей площади засеянных полей.

До первого августа на Ставрополье надо убрать урожай зерна на 300 тысячах гектаров. Однако уборку осложнили возобновившиеся дожди. Вместе с тем, восемь районов Ставрополья уже завершили уборку.

Одновременно в хозяйствах края ведётся заготовка кормов, плодов и овощей. В крае собрано 320 тонн косточковых, в том числе 139 тонн черешни, 33 тонн вишни, алычи 109 тонн, сливы 30 и абрикоса 9 тонн. Начата уборка семечковых: 179 тонн яблок ранних сортов и 3,4 тонны груши.

В регионе планируется расширить площади, отведенные под сады для выращивания фруктов