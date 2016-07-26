Зарайск, Московская область, 26 июля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. На территории подмосковного Зарайского кремля археологи нашли две стоянки эпохи верхнего палеолита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры Московской области. По предварительной оценке специалистов, возраст культурных слоев составляет не менее 20 тысяч лет.

(сс) Miksam69 Зарайский кремль

Насыщенные участки культурного слоя возле Караульной башни были найдены в ходе подготовки траншеи для укладки кабеля архитектурной подсветки. Археологи нашли угли, охру, кремневые изделия первобытного человека и большой фрагмент расплющенного бивня мамонта.

Также рядом с Егорьевской башней был найден еще один участок культурного слоя. Если догадки археологов подтвердятся, количество стоянок на холме, где расположен Зарайский кремль, увеличится до шести.

«Учитывая, что новые археологические изыскания продолжаются, можно надеяться на интересные находки, подобные уникальному зарайскому бизону — статуэтке, вырезанной из бивня мамонта 22 тысячи лет назад», — заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе работ по благоустройству на территории Зарайского кремля, археологи обнаружили древние обломки керамики, кости мамонта, ножи возрастом не менее 16 тысяч лет и другие каменные изделия верхнего палеолита: кремневые нуклеусы — черновые заготовки, с которых получались ножевидные пластины или отщепы, скребки — орудия труда, используемые для выделки шкур.

Все находки после очистки будут переданы в Зарайский музей.