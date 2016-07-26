Петропавловск-Камчатский, 26 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Новое багажное отделение, открытое в начале июля в главном аэропорту Камчатки, превратилось в «общественную баню», рассказали корреспонденту ИА REGNUM пассажиры, которые там получают багаж после прилета на полуостров.

Зинаида Серебрякова. Баня. 1926

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По словам людей, находиться в этом помещении больше 10 минут невозможно, а багаж приходиться ждать иногда до 30 и больее минут. Все дело в том, что стены отделения прозрачны и пропускают солнце — помещение нагревается изнутри, а кондиционеры не справляются.

«Там нечем дышать вообще. У меня ребенок чуть в обморок не упал», — сообщила прилетевшая из Москвы Татьяна Самойлова.

Другая пассажирка — Ксения Рамиль, говорит, что ей стало плохо и она была вынуждены выйти на улицу, где обливалась холодной водой, чтобы не потерять сознание.

Министр транспорта Камчатки Владимир Каюмов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что власти уже принимают меры для решения проблемы. Сейчас, в частности, меняется работа климат-контроля внутри помещения.

«Ситуация нормализуется. Мы предпринимаем меры, чтобы избежать сильного нагрева самой конструкции: на здание будет натянут белый тент для отражения солнечного света. Также принято решение закупить дополнительные кондиционеры, чтобы сделать нахождение людей в помещении более комфортным», — сказал министр.

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Новое багажное отделение возвели для того, чтобы избавить пассажиров от проблем со старым, которое было очень маленьким и иногда не могло вместить в себя всех прилетающих граждан и людям приходилось ждать очереди на улице. Сейчас на улице можно не стоять, но находиться внутри помещения при солнечной погоде практически не возможно.

Временный павильон выдачи багажа введён в эксплуатацию в аэропорту Петропавловска-Камчатского в начале июля. Площадь багажного отделения составляет 700 квадратных метров. В дальнейшем всё оборудование, смонтированное в этом помещении, будет перенесено в новое здание аэровокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперелёты с Камчатки в Москву практически недоступны, да и неудобны жителям полуострова. Билеты предлагают с несколькими пересадками и по очень высоким ценам.

Напомним, власти Камчатки ведут переговоры с инвестором по строительству нового здания главного аэровокзала региона, которое обойдется в 3 миллиарда рублей. Глава края Владимир Илюхин рассчитывает, что возведение может начаться уже до конца этого года.