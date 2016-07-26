Москва, 26 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Срочные пенсионные выплаты неработающим пенсионерам будут включены в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, соответствующий законопроект внесен в Госдуму правительством РФ.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Основанием для включения в состав общей суммы материального обеспечения пенсионера конкретной выплаты является ее регулярность. Поскольку срочная пенсионная выплата, осуществляемая за счет средств пенсионных накоплений, выплачивается ежемесячно в течение 10 лет, законопроектом предусматривается ее включение в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера», — отмечают в правительстве РФ.

Согласно законопроекту, размеры социальных доплат к пенсии будут пересматриваться при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и в соответствующем субъекте РФ, а также при индексации и увеличении размеров других денежных выплат, положенных пенсионеру.

Предусматривается, что пересмотр размеров социальных доплат к пенсии при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте РФ производится с 1-го января того года, на который установлена доплата. При изменении пенсионером места жительства или места пребывания на территории РФ, пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии будет производиться с 1-го числа того месяца, в котором пенсионер переехал в другой регион.

Законопроект также устанавливает сроки предоставления необходимой информации в рамках межведомственного взаимодействия между территориальными органами ПФР, органами исполнительной власти субъектов РФ и федеральными органами исполнительной власти в сфере пенсионного обеспечения.

Документ подготовлен с соблюдением принципа адресности и критериев нуждаемости при установлении социальной доплаты к пенсии, отмечают в правительстве РФ. Принятие законопроекта позволит «не допустить излишнего расходования ассигнований федерального бюджета, направляемых на социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам», подчеркивается в правительственных документах к законопроекту.