Санкт-Петербург, 26 июля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Изображение свастики нанесли неизвестные злоумышленники на граффити с изображением родившейся в Ленинграде партизанки Зины Портновой, погибшей от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Подвиг

Как сообщает Life78, фашистская эмблема намалёвана на груди у партизанки, с левой стороны.

Портрет Портновой, посмертно удостоенной звания Герой Советского Союза, был нарисован уличными художниками на стене одного из домов на Новгородской улице к Дню Победы, около трех месяцев назад.

Ленинградская школьница Зинаида Портнова в 1941 году во время начала войны гостила у родственников и оказалась на оккупированной территории. Вступила в партизанский отряд, участвовала в диверсиях против фашистских войск.

В 1943 году была схвачена и подверглась зверским пыткам. В 1944 году 17-летнюю Зину Портнову расстреляли. В 1958 году партизанке посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Напомним, что в июне 2016 года в Санкт-Петербурге была открыта памятная доска маршалу Финляндии Карлу Маннергейму. Вскоре ее облили красной краской. В настоящее время доска Маннергейму закрыта полиэтиленом.