Ярославль, 26 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. 25 июля в Ярославле в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского открылась летняя математическая школа. Этот совместный проект Ярославского педагогического университета и Высшей школы экономики реализуется с 2011 года и традиционно собирает лучших ученых-математиков из разных стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Как правило, летняя математическая школа собирает на своей площадке порядка 80 студентов, аспирантов и молодых ученых. В этом году в форуме примут участие Laurent Lafforgue (IHES, Франция), Андрей Окуньков (Columbia University, НИУ ВШЭ, ИППИ РАН, США и Москва), Екатерина Америк (НИУ ВШЭ, Москва), Александр Буфетов (Universite Aix-Marseille, МИАН, НИУ ВШЭ, Франция и Москва), Василий Горбунов (University of Aberdeen, Великобритания), Михаил Капович (UC Davis, США) и другие.

До 29 июля участники будут читать лекции, посвященные как классическим, так и самым современным вопросам из алгебраической геометрии, дифференциальной геометрии, арифметической геометрии, теории чисел. Формат школы предполагает мини-курсы из 2 — 4 занятий, а также семинары-обсуждения.