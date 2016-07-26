Киев, 26 июля, 2016, 14:24 — ИА Регнум.



Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

На Украине уже шестые сутки идет расследование громкого убийства журналиста интернет-издания «Украинская правда», ведущего радио «Вести» Павла Шеремета. По данным Нацполиции Украины, над раскрытием преступления в круглосуточном режиме работает спецгруппа из 50 специалистов, в том числе — представители ФБР и стран ЕС. Основная версия гибели журналиста на сегодня — его профессиональная деятельность.

ФБР помогает следствию

Вчера, 25 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что эксперты ФБР уже оказали помощь следствию «по установлению типа взрывчатки, автоэкспертизы, в работе с видеоматериалами». «Их привлекали и к работе по созданию фотороботов», — добавил он.

По словам Луценко, скоро будут сделаны «серьезные публичные заявления» по данным хода расследования. При этом он не исключил, что следствие представит фотороботы подозреваемых в убийстве. «Когда мы будем готовы к публичной части, например, фотороботы (предоставить), мы обязательно это сделаем», — заверил он.

Генпрокурор пообещал уволить правоохранителей, которые слили журналистам видео предполагаемой закладки бомбы под машину Шеремета, ранее опубликованное в интернете.

«Это убивает тайну следствия и усложняет работу правоохранительных органов. А те, кто изнутри правоохранительных органов таким образом зарабатывают себе популярность на дружбе с журналистами или даже деньги за сенсационные материалы, мы их ищем. Они будут уволены из правоохранительных органов», — пообещал Луценко.

Более того, полиция официально начала служебное расследование по факту публикации в СМИ и соцсетях видео с места убийства журналиста Павла Шеремета, заявила в эфире телеканала «112 Украина» глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

По ее мнению, каждая публичная информация, которая составляет детали следствия — если люди ее обсуждают, это мешает следствию.

По словам главы Нацполиции, главная задача сейчас — это объективное и оперативное расследование резонансного дела.

Российский след

В то же время заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в начале июля в Российской Федерации Шеремет встречался с окружением убитого российского политика Бориса Немцова и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, который являлся одним из ближайших соратников свергнутого президента Виктора Януковича.

«В силу журналистской деятельности он посещал офисный центр «Москва-Сити», где находятся все наши «квази-изгнанники», которых мы обязательно достанем и засудим. Он имел встречу с одним из таких «изгнанников» — экс-министром доходов и сборов Клименко», — рассказал Матиос.

При этом главный военный прокурор подчеркнул, что не знает подробностей встречи Шеремета и Клименко. Матиос выразил уверенность в том, что украинские правоохранители способны раскрыть это убийство.

В свою очередь, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что каждый день получает новую информацию по расследованию — «но это не для публичного обсуждения».

Будут результаты — будет информация», — добавил Аваков, призвав политиков, которые не имеют отношения к расследованию, «не раскрывать фактов и «зацепок» следствия, а также воздержаться от распространения догадок».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в центре Киева был взорван автомобиль редактора-основателя «Украинской правды» Алены Притулы, в котором находился журналист Шеремет. Мужчина скончался в машине «скорой помощи» от потери крови и шока. На записях с камеры видеонаблюдения видно, что взрывное устройство под автомобиль заложила женщина.