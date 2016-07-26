Красноярск, 26 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Прославленный красноярский коллектив под руководством заслуженного работника культуры России Людмилы Стебеньковой одержал победу на IX Всемирных хоровых играх, которые прошли в середине июля в городе Сочи. Всего в играх приняли участие 286 хоров из 36 стран мира, всего более 12 тыс. человек. Набрав 86 баллов в категории «Фольклор a сapella», Красноярский детский хор был признан лучшим и получил золотую медаль IX Всемирных хоровых игр, а также серебряную медаль в категории «Детский хор».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Актулатов встретился с Красноярским детским хором

Сегодня заслуженные награды ребята показали главе города и рассказали ему о своих впечатлениях от участия во Всемирных хоровых играх.

«Это событие я запомню на всю жизнь! Грандиозным было открытие игр, в котором принимали участие 2,5 тысячи ребят из самых разных стран. Мне понравился Кубанский казачий хор и многие другие коллективы. Это очень ценно, что мы смогли послушать выступления исполнителей из самых разных стран», — поделилась поющая в Красноярском детском хоре вот уже более десяти лет Александра Мухина.

Самый маленький участник коллектива семилетний Георгий Габов выполнял на Всемирных хоровых играх особо ответственную роль: именно с его выхода на сцену и игры на свистульках начинался первый номер, предваряющий фольклорную программу Красноярского детского хора. «Сцена большая-большая и выступать было сильно страшно, я волновался, но все получилось. Нас очень поддерживали зрители», — рассказал юный исполнитель.

Отметим, что в этом году Красноярскому детскому хору исполняется 45 лет. Многие поколения красноярцев прожили в коллективе яркие и успешные годы детства, полные творчества, любви, открытий, путешествий. За это время с разными составами хор объездил множество стран, неоднократно становился лауреатом престижных международных конкурсов.

«Это было наше первое выступление на Всемирных хоровых играх. Такого масштаба, такого количества участников мы еще не встречали. Конечно, когда в одном месте собирается много коллективов, не всегда находится время и место для репетиций на сцене. Поэтому пели, где только могли: в парках, в скверах, даже на территории университета Дружбы народов. Было ощущение, что музыка и голоса звучат по всему Сочи — невероятная атмосфера», — рассказала художественный руководитель коллектива Людмила Стебенькова.

На встрече с главой города присутствовали и самые верные поклонники коллектива — родители участников. В момент проведения игр они внимательно следили за выступлениями ребят по интернету. А сегодня вспоминали, как началась творческая дорога их детей.

«Хочешь петь — пой!», — говорят педагоги Красноярского детского хора. Хор открыт для всех детей. Моя дочь занимается в хоре более десяти лет. Уверена, что участие в коллективе помогло нам гармонично воспитать нашего ребёнка, научить его самостоятельности», — отметила Татьяна Варгасова, мама участницы Красноярского детского хора Екатерины.

Художественный руководитель хора Людмила Стебенькова рассказала главе города о творческих планах коллектива. Так, уже сейчас хор начал подготовку к своему юбилею: проходят еженедельные репетиции как участников, так и выпускников хора, формируется программа концерта, который состоится в Красноярске в ноябре текущего года.

В свою очередь глава города Эдхам Акбулатов предложил коллективу провести целую серию концертов, посвященных юбилейной дате. Ребята эту идею поддержали, а в завершение встречи исполнили песню «Одна земля» — официальный гимн Всемирных хоровых игр.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил педагогов и ребят с заслуженной победой: «Красноярцы были уверены: наш прославленный коллектив на самом престижном хоровом конкурсе мира выступит блестяще! И вы оправдали ожидания своих земляков! Мы гордимся вашими успехами, вашим талантом! Пусть Красноярский детский хор уверенно продолжает свой яркий творческий путь, а у красноярцев появляются новые поводы для гордости за коллектив, который по праву является нашим культурным достоянием! Впереди у вас — покорение новых сцен. Но в каком бы городе планеты вы не были, я желаю вам никогда не терять ощущения дома, всегда с удовольствием возвращаться в родной Красноярск, где вас ждут самые верные и любящие слушатели: ваши родители, друзья и все красноярцы!».