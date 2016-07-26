Ярославль, 26 июля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Постепенное уничтожение зеленых зон и парков, регулярные случаи нарушения природоохранного законодательства, рост числа тяжёлых заболеваний — таковы экологические реалии в Ярославской области. В региональной Общественной палате корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что сложившаяся ситуация чревата крайне негативными последствиями не только для жителей области, но и для последующих поколений.

фото со страницы Александра Грибова в Facebook Обложка отчёта Общественной палаты Ярославской области

Как отмечают в Общественной палате Ярославской области, многочисленные обращения и жалобы жителей региона стали поводом для детального исследования экологической ситуации в области. Исследование проводилось в течение двух месяцев и было презентовано председателем Общественной палаты региона Александром Грибовым 25 июля в рамках совещания по вопросам экологии на территории ОАО «НПЗ имени Менделеева».

Интернет-версия доклада довольно объемна, красочна и выполнена по принципу «больше графики — меньше текста». Судя по характеру исследования и очевидности сделанных выводов, основной задачей этой работы являлась не столько систематизация официальной статистики, иногда довольно устаревшей, сколько ее персонификация. Впрочем, исследование ценно тем, что оттуда можно почерпнуть сведения, которые журналистам и социологам бывает довольно сложно получить официально от структур здравоохранения и правительства.

Первая проблема, затронутая в докладе — рост общей заболеваемости населения Ярославской области на 5,53% в 2015 году. Так, число случаев гипертонической болезни выросло на 17,26%, болезней эндокринной системы — на 9,69%, новообразований — на 8,8%, анемии — на 10,1%, диабета — на 5,9%, ишемической болезни сердца на 6,5%. В течение последних десяти лет общее число онкобольных увеличивалось в среднем на 1 тысячу человек ежегодно. Согласно статистике Московского НИИ онкологии имени П.А. Герцена, Ярославский регион занимает 8 место по смертности в ЦФО и остаётся одним из первых по заболеваемости. При этом уровень активного выявления злокачественных новообразований в регионе почти в 4 раза хуже, чем по ЦФО в целом, уточняется в докладе Общественной палаты.

Одной из главных причин роста заболеваемости Общественная палата называет именно плохую экологию. А способствующим фактором — уничтожение парков, скверов и зеленых насаждений в городах и населенных пунктах, вырубку лесов. Растения являются живым барьером, препятствующим проникновению в организм людей вредных выбросов, пыли, газов, констатируют общественники. Но процесс уничтожения зеленого массива в области фактически никто не контролирует. При этом в регионе давно не проводилась инвентаризация зеленой зоны, и размеры ее площади на данный момент неизвестны. Впрочем, объем новых насаждений не успевает восполнять потери. Отдельно общественная палата рассмотрела ситуацию с уничтожением зеленых зон в Ярославле, где эти зоны отводятся под строительство.

Другими темами исследования стали качество питьевой воды и проблема утилизации бытовых отходов. В документе подчеркивается, что вода поступает в дома ярославцев по аварийным сетям. Причем половина их изношена на 100%. В итоге в очищенную предварительно воду попадает железо, марганец, алюминий, хлор, аммиак. В связи с этим общественники предлагают немедленно разработать программу поэтапного ремонта сетей, а также провести модернизацию самих очистных сооружений. Что же касается бытовых отходов, то, как указано в исследовании, их количество с 1995 по 2015 год выросло в 6 раз. Основная схема утилизации отходов сегодня — захоронение на полигонах без сортировки. Всего в регионе насчитывается 20 таких площадок, а незаконных — порядка трехсот.

По каждой обозначенной в докладе проблеме Общественная палата предлагает меры решения. Впрочем, ничего нового по сравнению с тем, что уже озвучивалось ранее и СМИ, и другими общественными организациями, и правительством и профильными департаментами Ярославской области, и различными кандидатами в рамках своих предвыборных кампаний. Основной же мотив предлагаемых путей решения экологических проблем региона — изменение действующего законодательства на региональном и — что особенно важно — на федеральном уровне.

Впрочем, председатель правительства Ярославской области Александр Князьков поблагодарил Общественную палату за проделанную работу и пообещал, что все предложения будут исследованы.

«Правительство Ярославской области понимает необходимость и значимость комплексной работы в сфере охраны окружающей среды. Безусловно, неблагополучная экологическая обстановка негативно сказывается на здоровье людей, поэтому объединенные усилия областного правительства с активной общественностью помогут быстрее решить острые проблемы. Со своей стороны могу пообещать, что все предложения, изложенные здесь, будут изучены, исследованы, а по основным проблемам будут выработаны решения», — сказал Александр Князьков.