Донецк, 26 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе боевые действия шли на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях, в частности, зафиксировано более 70 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

По словам военного ДНР, прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая (промзона), Спартак, Минеральное, Коминтерново и Донецк.

«По этим участкам было выпущено 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 172 мины калибрами 82 и 120 мм… Ночью в селе Коминтерново по улице Кирова обстрелом ВСУ был поврежден частный дом», — рассказал ДАН источник.

При этом замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин уточнил, что вблизи Ясиноватой в результате ведения боевых действий сгорел жилой дом.

«В районе 21:00 украинская сторона открыла огонь по промзоне и Спартаку из орудий калибра 122 мм. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП, БТРов, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин. В результате обстрела пострадавших среди мирных жителей нет.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала семь обстрелов со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР в селах Веселогоровка, Калиновка и Калиново. При этом украинские силовики вели огонь с применением БМП-1, АГС и зенитной установки ЗУ-23. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 26 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский рассказал, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 61 раз нарушили режим прекращения огня. «29 обстрелов зафиксировано на Мариупольском, 27 — на Донецком и пять — на Луганском направлениях», — сказал Сушинский.Он сообщил, что украинские войска в Талаковке (Мариупольское направление) ВС ДНР обстреляли из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов, в Водяном и Красногоровке — из 120 мм минометов, а в Приазовье — из 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Сушинский проинформировал, что вчера ДРГ ДНР дважды пытались захватить опорные пункты ВСУ в Марьинке. «В ответ украинские защитники применили гранатометы и стрелковое оружие. Понеся потери, враг отступил», — заверил Сушинский.

По его словам, на Донецком направлении наиболее «горячей точкой» была Авдеевка, где украинские войска попали под обстрел из 122 мм САУ, 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«Также, вчера в Авдеевке около 17:10 ДРГ противника численностью до восьми человек пыталась штурмовать наш наблюдательный пост. Наши бойцы вступили в огневой контакт с диверсантами и, нанеся им потери, заставили отступить. Кроме этого, 120 мм минометы враг применил под Троицким, 82 мм минометы — в Опытном и Невельском, а гранатометы — в Новгородском и Луганском», — добавил Сушинский.

Как сообщало корреспондент ИА REGNUM, 25 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки подразделения ВСУ 570 раз нарушили режим прекращения огня. По его словам, под обстрел попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая (промзона), Докучаевск, Васильевка, Спартак, Минеральное, Ленинское, Коминтерново, Саханка и Октябрь. При этом украинские войска выпустили 69 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 195 мин калибра 120 мм и 158 мин калибра 82 мм. Обстрелы также велись из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.