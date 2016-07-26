Москва, 26 июля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 г. Об этом сообщил во вторник, 26 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Визит (президента Турции) состоится 9 августа, — сказал Песков журналистам. — Встреча, как мы ожидаем, пройдет в Санкт-Петербурге».

При этом представитель Кремля добавил, что повестка встречи лидеров 2-х стран пока не обсуждается, однако «дефицита тем не будет».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 июля вице-премьер Турции Мехмет Шимшек сообщил, что 9 августа в Санкт-Петербург прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Господин посол нас проинформировал, что уважаемый наш президент (Реджеп Эрдоган) подтвердил, что 9 числа он будет в Петербурге», — сказал Шимшек.

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