Калининград, 26 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Венесуэлы прилетели в Калининградскую область, что принять участие в международных соревнованиях «Морской десант-2016». Как уточнили сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, это уже четвёртая иностранная команда после Китая, Ирана и Казахстана, прибывшая за последние несколько дней в российский эксклав.

Китайская морская пехота в Калининграде. Фото Максима Румянцева

Венесуэльский морской десант размещён на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота.

Накануне в Калининградскую область паромом прибыла военная техника команды Народно-освободительной Армии Китая (четыре БМП и три единицы вспомогательного военного транспорта).

Напомним, соревнования пройдут с 1 по 13 августа на полигоне Балтийского флота «Хмелёвка» на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Главным судьёй конкурса «Морской десант» выступает начальник береговых войск ВМФ России генерал-лейтенант Александр Колпаченко. Его сын, закончивший в Калининграде Балтийский морской институт им. Ушакова, сегодня служит на Балтийском флоте на корвете «Сообразительный».