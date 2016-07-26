Киев, 26 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины заблокировали проход Крестного хода Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата по улицам Киева в связи с обнаружением муляжа мин и боевых гранат. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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«В текущей ситуации я, как Министр внутренних дел, не руководствуюсь категориями религиозных ритуалов, а руководствуюсь категориями приоритета общественной безопасности», — пишет Аваков.

По его словам, обнаруженные силовиками 26 июля «муляжи мин и реальные боевые закладки с гранатами» по планируемому маршруту следования Крестного хода не оставили у властей Украины сомнений в «реальности угроз и провокаций».

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