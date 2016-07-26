Москва, 26 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предлагается продлить на неограниченный срок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Приморского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Изначально планировалось, что ЕНВД будет действовать до 1 января 2018 года. Затем вступил в силу закон, согласно которому срок действия системы налогообложения в виде ЕНВД продлевается еще на три года — до 1 января 2021 года. Однако, по мнению авторов законопроекта, такой меры может оказаться недостаточно. «Отмена системы налогообложения в виде ЕНВД с 1 января 2021 года может привести к уменьшению количества налогоплательщиков и потерям местных бюджетов», — считают приморские депутаты.

Введение патентной системы налогообложения не компенсировало выпадающие доходы по ЕНВД, констатируют авторы инициативы. «Благодаря удобству и простоте ЕНВД, с одной стороны, оказался более востребованным и привлекательным режимом налогообложения для предпринимателей, а с другой, — остался стабильным источником налоговых поступлений в муниципальные бюджеты», — отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Принятие законопроекта о снятии временных ограничений на действие ЕНВД создаст «благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства и недопущения уменьшения доходной части бюджетов муниципальных образований», отмечают приморские депутаты.