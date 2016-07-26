Москва, 26 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. С 4 по 9 сентября 2016 года школьники из крупных городов мира соберутся в Москве на олимпиаду по математике, информатике, физике и химии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба департамента образования. В состав каждой команды должны войти по два школьника на каждый предмет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

В интеллектуальном соревновании примут участие старшеклассники, которые на 1 июня 2016 года числились учениками образовательных организаций. При этом на момент проведения олимпиады возраст участников не должен превышать 17 лет.

Добавим, площадками Московской олимпиады станут школы столицы. Церемония открытия пройдет 4 сентября в гостиничном комплексе «Измайлово», а торжественное закрытие — 9 сентября на территории Московского дворца пионеров, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в настоящее время проходят Международные олимпиады по разным общеобразовательным предметам, где московские школьники представлены в составе сборной России. На 27-ой Международной олимпиаде по биологии, которая проходила с 17 по 24 июля в Ханое, москвичи завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Ранее выпускник Лицея «Вторая школа» и двое учащихся школы №1329 удостоились наград на 57-ой Международной математической олимпиаде в Гонконге.

Учащийся московского лицея «Вторая школа» получили золото на 47-ой Международной физической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе.