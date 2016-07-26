Ставрополь, 26 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2016 года объем продаж на потребительском рынке края уменьшился на 8,5%, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Населению продано товаров и продукции на 207,6 млрд рублей. Динамика оборота розничной торговли складывается ниже достигнутого уровня, но темпы сокращения начали замедляться.

Если в прошлом году динамика оборота торговли в первом полугодии демонстрировала снижение на 15,1%, то в истекшее полугодие объем продаж уменьшился на 8,5%.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности сложился в объеме 226 млрд рублей с индексом 111, 6%. Лучше всего в регионе продаются непродовольственные товары (51,2% объема продаж), пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимают 48,8%.

Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, формировали 91,4% оборота розничной торговли, розничные рынки и ярмарки — 8,6%.

В 1 полугодии 2016 года введены в действие торговые организации площадью 56,2 тыс. кв. м, предприятия общественного питания на 135 посадочных мест и торгово-офисные центры площадью 6,1 тыс.кв.м.

За январь — июнь 2016 года управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выявлено 221 административное правонарушение. Изъято некачественных товаров на сумму 512,3 тыс. рублей. К ответственности привлечено 316 правонарушителей.

Оборот общественного питания в первом полугодии 2016 года вырос на 3,8% и составил 15,5 млрд рублей.

Уровень предоставленных услуг в крае снизился на 3,7%. Их объем за шесть месяцев 2016 года составил 67,4 млрд рублей. Из них 77,9% — коммунальные, бытовые, санаторно — оздоровительные, транспортные и услуги связи. Среди бытовых услуг 37,6% приходится на ремонт и техобслуживание автотранспортных средств и 24,1% — на ремонт и строительство жилья и других построек.

Цены и тарифы на услуги в июне 2016 г. по сравнению с маем 2016 г. в целом возросли на 0,2%. Среди них на жилищно-коммунальные — на 0,1%, услуги пассажирского транспорта — на 1,8%.