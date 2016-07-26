Псков, 26 июля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Управление Росприроднадзора по Псковской области заявило о проведении контрольных мероприятий на реке Ловать, где, по сообщению общественников, был зафиксирован факт массовой гибели рыбы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, обследование было проведено 21 июля совместно с Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой и отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области.

Сальвадор Дали. Рыба. 1918

Были отобраны пробы воды на анализ на проблемном участке реки Ловать — между деревнями Рындино и Северики в Усвятском районе.

Здесь, как сообщили 20 июля представители инициативной группы жителей Невельского и Усвятского районов на сайте губернатора Псковской области Андрея Турчака, гибнет рыба. «Рыбьи трупы у берегов, агонизирующие щуки, окуни, плотва у поверхности воды судорожно заглатывают воздух. Вода в Ловати имеет серый оттенок и неприятный характерный запах», — говорится в сообщении общественников. Отмечается, что ручей у деревни Рындино, приток реки Ловать, течёт в низине по краю полей, обрабатываемых ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

Общественники заявили, что уже давно пытаются привлечь внимание чиновников к проблеме экологии юга Псковской области, но в ответ на обращения получают формальные отписки. В комментарии к сообщению председатель комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Наталья Вдовина заявила, что «ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и река Ловать являются объектами федерального государственного экологического надзора» и комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды «не имеет полномочий проверять и контролировать деятельность ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» на предмет соблюдения им при осуществлении деятельности законодательства в области охраны окружающей среды».

В региональном управлении Росприроднадзора отметили, что результаты анализов проб будут опубликованы на официальном сайте ведомства, а детальное обследование водосборной площади реки Ловать будет продолжено.