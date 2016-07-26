Астана, 26 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Суд Есильского района Астаны рассмотрел и полностью удовлетворил исковые заявления, поданные Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Казахстана, о признании продукции, размещенной на иностранных средствах массовой информации — интернет-ресурсах, незаконной и прекращении ее распространения на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вергнейшая пропаганда

В результате по решению суда были заблокированы 94 интернет-сайта, в которых было отмечено наличие пропаганды терроризма, экстремизма и сепаратизма в любых формах, которые подрывают национальную безопасность Казахстана.

Следует отметить, что блокировка интернет-ресурсов в Казахстане проводится регулярно. Причем под запреты попадают не только сайты, но и сообщества в социальных сетях — в частности, российской соцсети «Вконтакте».

В апреле 2016 года решением Алатауского районного суда Алма-Аты были заблокированы два паблика социальной сети «Вконтакте». Инициатива также исходила от прокуратуры, которая выявила в этих сообществах публикации, содержащие подробные методы, способы и рекомендации для осуществления суицида.

Накануне по инициативе прокуратуры города Атырау были заблокированы 22 сообщества «Вконтакте» — также по причине пропаганды суицида среди несовершеннолетних.

Что касается блокировки сайтов, то последний подобный случай был зарегистрирован в Актюбинске (Актобе). Причиной блокировки послужил тот факт, что на сайтах продавались кастеты и отмычки.

Помимо сайтов по продаже запрещенных предметов, пропаганды суицида или терроризма, в Казахстане подлежат блокировке также сайты по продаже синтетических курительных смесей и наркотиков.

Напомним, по закону Казахстана «О средствах массовой информации», все интернет-ресурсы отнесены к СМИ и не должны использоваться для совершения уголовных и административных правонарушений.