Апатиты, Мурманская область, 26 июля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Мурманские общественники выявили нарушения в работе первого мурманского спортивно-игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья, установленного на территории школы №14 в Апатитах.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта, площадка, построенная на бюджетные деньги, не отвечает требованиям безопасности и нуждается в устранении недоработок. По данным организации, обустройство площадки обошлось в 1 млн рублей.

«Во-первых, мы отметили низкую транспортную доступность к стадиону, — отметили в ОНФ. — Подойти к школе крайне сложно, к некоторым входам без посторонней помощи физически крепкого человека инвалиду-колясочнику просто не попасть».

Кроме того, по информации ОНФ, у комплекса травмоопасное покрытие. «На этом остром щебне опасно стоять даже здоровому человеку, ни колясочнику, ни ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата здесь точно не пройти, — сообщили по итогам проверки в ОНФ. — Из всех осмотренных конструкций только одна оказалась приспособленной под инвалидов-колясочников, но нам показалось, что она плохо отрегулирована».Также представители Народного фронта отметили отсутствие какой-либо информации о назначении приспособлений комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году на реализацию программы «Доступная среда в Мурманской области» регион должен получить из федерального бюджета 19 млн рублей. По последним данным, сейчас в Мурманской области проживают более 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

К слову, мурманские инвалиды считают, что за последние пять лет существенных изменений в обеспечении доступности объектов и услуг с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями не произошло либо ситуация изменилась, но незначительно. И это при том, что комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области» на 2014−2015 годы была утверждена в конце 2014 года. Тогда же на обеспечение беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам социальной инфраструктуры регион получил более 21 млн рублей софинансирования из федерального бюджета. В 2015 году в рамках Комплексной программы из федерального бюджета поступило еще порядка 13 млн рублей.