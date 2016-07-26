Якутск, 26 июля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Окончательное решение о неучастии борца от Якутии Виктора Лебедева в Олимпиаде-2016 пока не принято. Об этом сегодня, 26 июля написал в своём Instagram глава республики Егор Борисов, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Читайте также: Жуков: у восьмерых спортсменов из РФ были проблемы с допингом

«Продолжаем верить!» — призвал он, пояснив, что ведёт консультации с руководством Федерации спортивной борьбы России и министерства спорта РФ. «Будем инициировать иск в Спортивный арбитражный суд. Надо бороться до последнего!», — также отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Лебедев был уличён в использовании допинга в 2006 году, тогда ему было 16 лет. Теперь в Якутии спорят о том, поедет ли борец республики Виктор Лебедев на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро или нет. Министр спорта Якутии Михаил Гуляев заявил, что якутский спортсмен будет участвовать в Олимпиаде, на 100%.