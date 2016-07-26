Петропавловск-Камчатский, 26 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. На Камчатке любители игр, в частности, те, кто уже смог установить знаменитую на весь мир Pokemon Go, сетуют на то, что не во всех районах региона можно найти виртуальных монстров. Региональные журналисты сообщают, что не во всех районах Камчатки можно найти покемонов. Так их совсем нет в Вилюченске. Местные жители негодуют по этому поводу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

peopletalk.ru Игрушка, покоряющая страну

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Вилюченск — это закрытый военный город, в котором расположена база атомных подводных лодок — в квалификации НАТО значится как «осиное гнездо». По словам игроманов, по дороге в Вилючинск, монстры есть, а в самом городе нет.

По словам местных жителей, с которым удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, покемонов там скорее всего нет и не будет, именно потому что здесь расположены секретные объекты военных.

«Они не допустят, чтобы здесь люди бегали с телефонами и фотографировали все подряд», — говорят местные жители.

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Тем временем, пользователи игры, которая официально в России пока не представлена, говорят, что достаточное количество карманных монстров «бегают» в центре Петропавловска-Камчатского возле здания правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР) проинформировал посетителей, что в кабинете у него покемонов нет — соответствующее объявление висит на дверях кабинета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что погоня за покемонами из игры Pokemon Go вовсе не повод, чтобы посещать Московский Кремль.