Ярославль, 26 июля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. За первые 6 месяцев 2016 года усилиями прокуратуры Ярославской области в федеральную собственность возвращено 180 тысяч гектар лесных угодий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом надзорном ведомстве.

Вырубка леса

Речь идет о землях, незаконно отчуждённых районными администрациями до 2013 года. Фактические лесные участки шли под вырубку либо застройку коттеджами.

«В этом году нами подано 13 исков. На стадии рассмотрения 5 заявлений. Массовые рубки пресечены. Такого, как было в Даниловском районе, где проводилась исключительно варварская вырубка, уже нет. А там, что называется, ни пахали, ни сеяли, а именно под вырубку купили. Но незначительные вырубки продолжаются. Заставляем погашать ущерб», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуратуры в гражданских и арбитражных процессах прокуратуры Ярославской области Андрей Кузьмин.

Сотрудники надзорного органа отмечают, что ответчики по искам прокуратуры редко признают незаконность своих действий. Распространённым доводом является утверждение, что земля всегда была колхозная, что это не лес, а кустарник. Хотя очевидно, что вырубаемым деревьям уже не один десяток лет.

«Ответчики — это те, кто купили паи бывших колхозов. Покупались огромные участки, их делили на мелкие — под продажу и застройку. Сельхозземля продавалась за 1,5% от кадастровой стоимости на те годы. Сотни гектар уходили за сотни тысяч рублей. И это без учета стоимости самого леса», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Кузьмин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с 2013 по 2015 годы органами прокуратуры было подано около 380 исков о возвращении лесных участков в госсобственность.