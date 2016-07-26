Тверь, 26 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Спортсмены из Тверской области завоевали три золотые медали на первенстве России по гребному спорту в Казани среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Победа

Регионы представляли спортсмены-инструкторы областной школы высшего спортивного мастерства Мария Кубышкина и Александр Белозеров.

Мария Кубышкина, призер чемпионата России 2015 года, завоевала право выступать на первенстве мира в Роттердаме Голландии, заняв на российских соревнованиях первое место в составе сборных экипажей двойки и четверки парной. Александр Белозеров, мастер спорта России, член юниорской сборной команды страны по гребному спорту, завоевал золото в заезде четверок парных легкого веса.

Тверских спортсменовпоздравил исполняющий обязанности губернатора области Игорь Руденя. Глава Тверской области подчеркнул, что за достижениями гребцов стоят упорные тренировки, целеустремленность и воля к победе: «Такие спортсмены, как вы, являются надеждой Тверской области, вдохновляющим примером для подрастающего поколения».

Золотые медали первенства России — это только несколько наград в копилке тверских гребцов, завоеванных в июле на российском уровне. На II летней Всероссийской Спартакиаде среди спортивных школ по гребле на байдарках и каноэ команда СДЮСШОР имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой заняла третье место.