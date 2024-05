Вашингтон, 26 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. 25−28 июля, как ожидается, на съезде партии произойдет официальное выдвижение Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

24 июля, в преддверии открытия съезда в США начались массовые протесты американских избирателей.

Американские избиратели, в том числе демократические, возмущены грязными методами политической борьбы, используемой Хиллари Клинтон и фальсификациями результатов праймериз в Аризоне и других штатах. Многие из них не признают результаты праймериз и не считают Хиллари Клинтон легитимным кандидатом от «демократов». Ее внутренний и внешний политические курсы не соответствуют сегодняшним ожиданиям американского народа.

Стихийные акции в Филадельфии переросли в организованный массовый пикет около Pennsylvania Convention Center, где американские избиратели потребовали снятия кандидатуры Хилари Клинтон с Президентских выборов. Протестующие говорили о ее продажности «волкам с Уолл-стрит» и о фальсификации результатов праймериз.

Участники акции держали в руках плакаты и баннеры: «Hillary Clinton — Wall Street’s candidate» (Хиллари Клинтон — кандидат Уолл-Стрита); No to sham elections! America is not a banana republic (Нет фиктивным выборам! Америка не банановая республика!); No to political dinasties in the White House! (Нет политическим династиям в Белом доме!); Stop Hillary! Stop corruption! (Стоп Хиллари! Стоп коррупция!); What happened in Arizona, Hillary? (Что произошло в Аризоне, Хиллари?); Stop Killary! Stop bloodshed in the Middle East! (Стоп Киллари! Стоп кровопролитию на Ближнем Востоке!); No to Hillary! No to war! (Нет Хиллари! Нет войне!)

Вальтер Смолярек, главный редактор газеты Liberation News, американский публицист, политический активист, высказался о требованиях активистов следующим образом:

«Этот год ознаменовал конец мифа о демократии в Америке. Хиллари Клинтон стала официальным кандидатом от Демократической партии лишь благодаря грубым фальсификациям и подтасовкам на праймериз. Если следующим президентом станет насквозь коррумпированная Хиллари, то вера в свободные выборы в нашей стране окончательно рухнет»

Анлин Ванг, левый политический активист, политолог, подчеркивает: «Мы вышли на улицы Филадельфии, чтобы сказать «нет» Хиллари Клинтон и её команде мошенников и коррупционеров. Нет попыткам партийного истеблишмента навязать нам кандидата с Уолл-стрит. Нет политическим династиям в челом доме. Нет новым войнам кровавой Хиллари!»

Акции протеста против выдвижения Хиллари Клинтон кандидатов в президенты США продолжаются в Филадельфии.