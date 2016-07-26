Ставрополь, 26 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В Ставропольском крае в 2016 году на соцподдержку выделено из регионального бюджета на 2,7% больше средств, чем в прошлом году, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Если в прошлом году на эти цели было выделено 7,7 млрд рублей, (что пре-

высило показатели предыдущего года на 11%), то в текущем году на эти цели пойдет 8,04 млрд рублей. Рост замедлился и составил 2,7%.

Из всего объема расходов на соцподдержку в 2015 году 99,5% — это денежные выплаты. Выплаты получили 490,6 тыс. человек, из них 487,5 тыс. человек получали денежные выплаты.

Это, в основном, ветераны труда и граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги — 246,6 тыс. человек, дети — 103,7 тыс. человек, малоимущие граждане — 42,8 тыс. человек, категории граждан, не достигших совершеннолетия на дату окончания Второй мировой войны — 31,9 тыс. человек, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — 20,7 тыс. человек, получатели ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей — 17,1 тыс. человек.