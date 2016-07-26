Тверь, 26 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), вербовавших новых боевиков из числа выходцев Центральной Азии, задержали в Твери и Ингушетии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

По ее словам, сторонники террористической группировки ИГ (запрещена в России), задержанные спецслужбами, вербовали новых рекрутов из числа выходцев Центрально-Азиатского региона в интересах международных террористических организаций.

«В ходе разработки данной террористической группы установлено, что тайные собрания членов ячейки проводились в арендуемой квартире в г. Твери, — отмечает Волк. — Там проживала большая часть подозреваемых».

По факту задержания подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Ведется следствие, сообщает Управление МВД России по Тверской области.