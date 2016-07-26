Нарьян-Мар, 26 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе о своем участии в думских выборах заявили 9 кандидатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Как сообщили ИА REGNUM в окружном избиркоме, получили удостоверения кандидатов Андрей Смыченков (ЛДПР), Алексей Лебедев (Коммунистическая партия Коммунисты России), Александр Саблин (КПРФ) и Сергей Коткин («Единая Россия»).

Необходимые для выдвижения документы от политических партий также представили Виктор Шустров («Справедливая Россия») и Наталия Солуянова («Родина»).

Ранее о своем намерении участвовать в выборах также заявили три самовыдвиженца — Мария Полякова, Владимир Кисляков и Максим Малышев. В отличие от партийных кандидатов, им для регистрации необходимо собрать 3 тысячи подписей избирателей и представить их в избирком до 3 августа.

Напомним, выборы в Госдуму VII созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе. Половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Один из одномандатных округов, самый небольшой в стране по числу избирателей, представляет собой территорию Ненецкого автономного округа.