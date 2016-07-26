Москва, 26 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям готовы обсудить предложение о присвоении Таганскому парку имени Владимира Высоцкого, сообщает агентство «Москва».

heplace.ru Судьба поэта и музыканта

«Я поддержу любую инициативу, если нет уже присвоенного названия парка или сквера. Поэтому в любом случае будем рассматривать предложение в сентябре. Надо рассмотреть и другие предложения. Может быть, не только Таганскому парку захотят присвоить имя В. Высоцкого», — заявил глава комиссии Евгений Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что Таганскому парку по просьбе москвичей могут присвоить имя В.Высоцкого.

В июле 2015 года в Таганском районе Москвы появилась улица, названная именем В. Высоцкого. Она была образована объединением Нижнего и Верхнего Таганских тупиков. Против переименования выступали градозащитники общественного движения «Архнадзор»