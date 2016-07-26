Якутск, 26 июля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Якутии спорят о том, поедет ли борец республики Виктор Лебедев на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро или нет. Он был уличен в использовании допинга в 2006 году в 16 лет, и по мнению министра спорта региона Михаила Гуляева, учитываться должно только использование препаратов взрослыми спортсменами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, якутяне возмущены сложившейся ситуацией и высказывают мнения, что тренеры не должны давать допинг детям.

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«Лебедев попадался на допинге в 16 лет. Как так?! Это же дети. Неужели вы почуете допингом детей, и считаете, что это хорошо и правильно?!», — пишет в блоге жительница Якутска. В комментариях к её посту объясняют, что «допинг и спорт высших достижений — это неразделимые понятия».

«Без первого нет и второго. Просто иностранные и российские профспортсмены «сидят» на разных препаратах, поэтому если какие-то «восточноевропейские» препараты и лекарства попадают в список запрещенных, то это отражается только на наших спортсменах. Как говорится, кто международные спортивные организации «ужинает», тот их и «танцует», — уверены в Якутии.

Один из жителей республики поясняет, что всё просчитано по графику, какой препарат, сколько принимать, когда прекратить, чтоб допинг не показал: «Иногда промахиваются, не успевает выйти и проба показывает. Пользуются все, но бьют не за то, что украл, а за то, что попался. Страшно, что дети пластилин в руках тренеров, поэтому ребенка не отдам никогда в спорт».

Якутяне в блогах также делают вывод, что надо пользоваться теми же допингами, что и американцы. Ещё один житель республики поясняет, что допинг это не супер рецепт успеха, а лишь один из его компонентов, и напоминает: человеческий организм вырабатывает его сам. Блогер уверен, что по химическому составу естественные стероиды не отличаются в получаемых извне, но для выработки экзогенного допинга нужно соблюдать режим питания, сна, регулярной тренировки и возраста.

Между тем, министр спорта Михаил Гуляев уверенно заявил, что Виктор Лебедев будет участвовать в Олимпиаде, так как не был уличён в употреблении допинга во взрослых соревнованиях.

«Он 117 раз сдал пробу — всё чисто. Участвовал в чемпионатах мира — всё чисто; в чемпионатах Европы, в Европейских играх, в чемпионатах страны — всё чисто», — цитирует его SakhaLife.ru. Глава спортивного ведомства Якутии заверил, что участвовать в Олимпийских играх Виктор Лебедев будет точно.

Напомним, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил о том, что якутский борец не поедет на соревнования, так как в 2006 году его уличили в упортеблении запрещённых препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Лебедев отказался участвовать в Олимпийских играх после скандала на чемпионате России по вольной борьбе, так как счёл, что судьи его «тащили». Однако он изменил своё решение из-за давления тренера, главы региона и жителей республики