Архангельск, 26 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В первом полугодии цены и тарифы на услуги в Архангельской области выросли на 2,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Путешествие

В наибольшей степени увеличилась стоимость экскурсионных услуг — на 37,8%, услуг железнодорожного транспорта — на 18,7%, дошкольного воспитания — 13%, почтовой связи — на 11,8%, телеграфной связи и санаторно-оздоровительных услуг — на 7,4%, воздушного транспорта — на 5,8%, услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов — на 4,8%.

По данным статистики, тарифы на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросли на 3,2%, в том числе услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) — на 13,2%, плата за наём жилых помещений — на 6,8%. Услуги в сфере зарубежного туризма стали дешевле — на 8,1%, плата за газ сетевой — на 1,3%, услуги беспроводной радиосвязи — на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы жителей Архангельской области за полгода выросли всего на 0,3% и составили чуть более 31 тысячи рублей в месяц. Однако рост цен не позволил улучшить благосостояние населения — реальные доходы населения уменьшились за этот период на 8,2%. Свои расходы северяне были вынуждены сократить в среднем на 2,4%.