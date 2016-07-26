Рига, 26 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. 90 умерших новорожденных в 2015 году — это не основание для паники, заявила главный неонатолог Рижского роддома Илзе Крейцберга, сообщает радио Baltkom.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Нет никакого основания для паники. Среди умерших детей многие были недоношенными, а таких мы не сможем выходить. 90 умерших на 21 000 родов — это 4,2%, что является неплохим показателем. Если бы мы смогли в Латвии улучшить структуру, чтобы она работала слаженно, получить дополнительные инвестиции, это помогло бы хоть немного снизить смертность», — заявила Крейцберга.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии умерли 90 новорожденных. Причиной смерти 43 новорожденных стали осложнения в перинатальный период развития, 24 — врожденные уродства, хромосомные деформации и аномалии, 10 — другие неклассифицированные симптомы и признаки. Трое младенцев умерли под влиянием внешних обстоятельств, к смерти еще 10 детей привели «другие причины».

Читайте также:

Детская смертность в Латвии: чаще всего умирают до четырех лет