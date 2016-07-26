Ереван, 26 июля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В ночь на 26 июля близ захваченной территории полицейского полка в Ереване было зафиксировано два происшествия.

Photolure Полицейский кордон у территории полицейского полка

Согласно заявлению организации «Учредительный парламент», инициативой которой и был захват, ночью полиция открыла огонь по захватчикам, ранив двоих из них. Официальная версия полиции выглядит следующим образом: «В районе 01:00 с территории захваченного полка выехала полицейская машина и двинулась в сторону полицейского кордона. При подходе к кордону вплотную по ней был открыт огонь в области двигателя, после чего из автомобиля был открыт огонь по полицейским. В ответ полиция открыла огонь по колесам, в результате чего двое из троих находящихся в машине лиц были ранены, а машина отступила на территорию полка».

Видео ночной перестрелки между полицией и захватчиками.

Согласно сообщению полиции, были вызваны бригады скорой помощи, и двое раненых согласились на госпитализацию. Ими оказались члены группы «Сасна црер», захватившие территорию полка ППС, Ашот Петросян и Ованес Арутюнян.

Организация «Учредительный парламент» в свою очередь сообщает, что под утро полицейский кордон обошел и подъехал к территории полка автомобиль — некий гражданин Артур Саркисян пронес еду захватчикам. Полиция открыла по нему огонь, но пострадавших в результате нет.

25 июля Служба национальной безопасности Армении обратилась к членам вооруженной группы. В заявлении утверждается, что 17 июля группа уже совершила несколько преступлений, за что им может грозить до 15 лет лишения свободы, но у них пока есть время исправить ситуацию и сдаться добровольно. «На степень вида и строгости неизбежного наказания за уже совершенные преступления существенное влияние окажет характер совершенных каждым из членов группы преступлений и тяжесть их последствий», — говорится в заявлении службы.

Накануне вечером захватчики в знак протеста выкатили с территории полка и подожгли 3 полицейские машины. Перед этим в Ереване прошли митинги и шествия сторонников захватчиков с призывами их освобождения и выполнения их требований.

Территория полка в Ереване удерживается захватчиками с утра 17 июля. Захваченные заложники впоследствии были освобождены, но участники группы «Сасна црер» продолжают настаивать на освобождении арестованного в июне их сторонника Жирайра Сефиляна и отставке президента страны Сержа Саргсяна.