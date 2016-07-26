Рига, 26 июля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Со дня референдума о выходе Великобритании из состава ЕС на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» за выход Латвии из Европейского союза подписалось более тысячи жителей страны, сообщает портал Ves.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падающая звезда

Как сообщало ИА REGNUM ранее, автор инициативы Петерис Мартиньсонс, заявил, что Латвия при вступлении в Европейский союз отдала часть своей суверенности, а взамен получила только разнообразные ограничения и возможности, которые по объективным причинам не может использовать.

Для передачи инициативы на рассмотрение в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей.

Напомним, на референдуме 23 июня большинство жителей Великобритании — 51,9% — проголосовали за выход страны из ЕС.

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