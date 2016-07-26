Анкара, 26 июля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. 9 августа в Санкт-Петербург прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил вице-премьер страны Мехмет Шимшек.

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Господин посол нас проинформировал, что уважаемый наш президент (Реджеп Эрдоган) подтвердил, что 9 числа он будет в Петербурге», — сказал вице-премьер Турции в ходе встречи с российским коллегой Аркадием Дворковичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган встретятся на территории России в августе.

«Действительно, сейчас по дипломатическим каналам готовится и прорабатывается встреча Путина и Эрдогана, — сказал Песков. — Мы договорились, что эта встреча состоится в первой декаде августа, будет это в Российской Федерации, но город и дата пока уточняются».

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