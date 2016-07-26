Москва, 26 июля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Первое интерактивное караоке-фортепиано, на котором можно будет играть даже без знания нотной грамоты, появится в парке «Сокольники» 30 июля 2016 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. На инструмент установят мультимедийный экран, который подскажет, на какую клавишу и в какое время нужно нажимать.

Desertrose7 Искусство в массы?

«Посетители сами смогут выбрать мелодию или автора, чье произведение захотят сыграть. Фактически с его помощью можно исполнить композицию любой сложности, не зная нот», — заявили в пресс-службе парка.

Если кто-то из посетителей не будет успевать вслед за подсказкой экрана нажимать на клавиши, то инструмент замедлит темп. Люди, знакомые с нотной грамотой, смогут играть на фортепиано в режиме электронных нот, которые будут появляться на экране вместо виртуальной клавиатуры.

Предполагается, что интерактивное фортепиано станет популяризатором классической музыки. Однако в память устройства заложат и известные мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов.

Также инструмент подключат к сети интернет, чтобы скачать любую доступную мелодию. Ее необходимо будет заказать у администрации парка заранее, а потом прийти и сыграть.

Напомним, ранее в парке «Сокольники» открыли специальные маршруты для сжигания калорий. С помощью специальной разметки можно узнать, сколько энергии было затрачено за время прогулки.