Екатеринбург, 26 июля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Свердловской области в жилом частном доме произошел пожар. Как передает Вести.Ru, в результате инцидента погибли 3 человека, включая ребенка.

Пламя пожирает

Трагедия произошла в ночь на вторник, 26 июля, в поселке Луговском.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время на мечте пожара работают специалисты. Ликвидация ЧП осложняется тем, что очаг возгорания удален от источника воды.