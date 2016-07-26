Вашингтон, 26 июля, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Первая леди США Мишель Обама, выступившая на предвыборном съезде Демократической партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания), выразила поддержку бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

«Я — с ней», — сообщала супруга Барака Обамы.

«Мы (жители США) должны вложить каждую каплю наших сил, нашей страсти и нашей любви к этой стране в то, чтобы выбрать Клинтон президентом», — сказал первая леди США, добавив, что Хиллари на протяжении всей своей жизни «никогда не сдавалась».

Кроме того, супруга Обамы также раскритиковала предвыборную программу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который якобы прибегает к «языку ненависти».

«Когда кто-то проявляет жестокость или ведет себя грубо, мы не опускаемся до их уровня», — сказала Мишель Обама о миллиардере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля сенатор Берни Сандерс, выступивший на предвыборном съезде Демократической партии США в Филадельфии, призвал своих сторонников поддержать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Хиллари Клинтон должна стать следующим президентом Соединенных Штатов, — сказал он. — Никакой альтернативы здесь нет».

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