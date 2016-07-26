Южно-Сахалинск, 26 июля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Акулы — людоеды у сахалинских берегов. Что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения губернатора? Семь претендентов на три свободных думских кресла и «бегущий Кожемяко» — об этом в обзоре ИА REGNUM.

Опасный хищник

«Челюсти» на Сахалине

У южного побережья Сахалина обнаружены акулы-людоеды, или Большие Белые акулы. Об этом сообщает интернет-агентство «65Media».

По свидетельствам очевидцев, самых грозных океанских хищников видели уже дважды — неподалеку от города Корсаков, в районе рыбокомбината, и у дачного поселка Нечаевка. В первый раз хищницу заметили рыбаки — она преследовала нерпу. Второй раз акулу заметили собаки, поднявшие лай. Жители прибрежных населенных пунктов теперь боятся заходить в море, и вынуждены отдыхать на берегу.

Это уже не первый случай появления «Белых людоедов» у сахалинских берегов — в 2007 году, тоже в июле, подобная история уже имела место, пострадала тогда только нерпа. Акулу сетями выловили рыбаки в Анивском заливе. Весила хищница больше тонны, а ее длина была 5 метров. Ученые утверждают, что появление тропических чудовищ, — свидетельство глобального потепления. А также предупреждают, что Белые акулы не охотятся в одиночку, и рекомендуют пловцам и рыбакам соблюдать осторожность.

Водоросли в асфальте переполнили чашу терпения губернатора

Это же издание сообщает, что последней каплей, переполнившей чашу терпения главы Сахалинской области во время инспекционной поездки по острову стали водоросли. Морские растения, причем, в изрядном количестве, Олег Кожемяко обнаружил в новом, но уже разрушающемся дорожном покрытии в Углегорском районе.

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Главу региона возмутило несоответствие между ужасающим состоянием сахалинских дорог и гигантскими суммами, выделяемыми на их содержание. Для сравнения: на 1 километр сахалинского дорожного покрытия выделяется 1,4 миллиона рублей. В других регионах ДФО — до 300 тысяч рублей. Выяснить, куда уходят деньги, поможет самая масштабная за всю постсоветскую историю острова проверка всех дорожных служб, назначенная губернатором. А министр транспорта и министр дорожного хозяйства области пока отделались персональными замечаниями.

Прозрачный бюджет

В островном регионе названы лучшие проекты «Бюджетов для граждан», — сообщает Sakhalin.info.

Цель конкурса — выявление и распространение лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.

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На первом месте — финансовое управление Томаринского района. Жюри особо отметило работу на тему «Организация общественного самоуправления в селе Черемшанка», где в самоуправлении участвует практически все население.

Последствия коррупционных скандалов — семь кандидатов на три кресла в Думу столицы региона

Небывалый ажиотаж наблюдается вокруг трех свободных кресел в городской Думе Южно-Сахалинска, пишет Sakhalin.info.

Кресел три, а претендентов на них целых семь. В феврале нынешнего года подали в отставку и ушли три действующих кандидата.

По информации издания, все они так или иначе были связаны с коррупционными скандалами. Возбуждены уголовные дела в отношении еще двух действующих депутатов, но их места пока не вакантны.

«Большая охота на сахалинских коррупционеров» еще не окончена, — пишет издание. И приводит список самых громких сахалинских коррупционных скандалов за последнее время. В списке издания — экс-губернатор Александр Хорошавин, владелец «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николай Кран, бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 275 миллионов рублей и взяточничестве. В сентябре 2014 года банкир был этапирован в Москву, а его задержанию предшествовала целая череда громких скандалов: в орбиту бизнес-интересов коррупционера входили Корсаковский порт, строительство элитного жилья и объектов энергетики. Именно Николай Кран поведал следствию о взятке в 5,6 миллиона долларов, которую он «занес» экс-губернатору Хорошавину.

В региональной коррупционной схеме оказались замешаны высокопоставленный сотрудник островного ФСБ, в ведении которого находился именно антикоррупционный департамент грозного ведомства, мэр Охи Александр Шкрабалюк, чиновники обладминистрации Андрей Икрамов, Борис Усачев, Вячеслав Горбачев, входившие в «ближний круг» Александра Хорошавина, министр строительства Владимир Левин, и еще около десятка видных политических деятелей, чиновников и представителей бизнес-кругов острова.

После всех этих скандалов, которые довели область до разрухи, чаяния жителей острова связаны, конечно, с прозрачной и эффективной работой власти на всех уровнях. Избирательные участки на Сахалине 18 сентября пустовать уж точно не будут.

Детский садик для тайменя

10 тысяч мальков царь-рыбы — тайменя, выпустили в реки на юге Сахалина, — сообщает ASTV.

Ежегодно специалисты «Сахалинрыбвода» выпускают молодь сахалинского тайменя в реки бассейна озера Тунайча. Мальков выращивают на мощностях Охотского ЛРЗ.

Процедура выпуска молоди — кульминация сложнейшего технологического процесса, начинающегося с закладки икры. На смену выпущенным малькам в инкубаторах подрастает новое поколение тайменей, заложенное в мае этого года.

«Беги Кожемяко, беги!»

А в социальной сети «Фейсбук» житель Сахалина выложил фотобегущего губернатора области Олега Кожемяко.

Как пишет пользователь: «Буквально час назад ехал из Охотска в Южный, встретил бегунов. Сразу не понял, но когда присмотрелся, то узнал нашего губернатора Олега Кожемяко. С ним был еще кто-то. Я бы так не смог, такая жара стоит…».

Фото собрало уже около сотни комментариев. Сахалинцы восхищены прекрасной спортивной формой главы своего региона, приводят его в пример другим чиновникам и приглашают на пробежку в свои районы. Чаще всего встречаются комментарии: «Николаич реально железный!», «Он реально крут!», «Беги Кожемяко, беги!».