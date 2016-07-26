Москва, 26 июля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Рубль продолжает отступать, но темпы его ослабления ниже, чем могли бы быть. В понедельник, 25 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами завтра вырос на 0,82%, до 65,41руб., курс евро — на 1,06%, до 71,91 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 26 июля, составляют 64,91руб. за американскую валюту (повышен на 29 копеек) и 71,20 руб. за евро (понижен на 5 копеек).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Больной

Замминистра финансов РФ г-н Орешкин отметил накануне, что текущая стоимость рубля выглядит справедливой на фоне цен на нефть и состояния отечественного платежного баланса. Сомнительная позиция, исходя из оценки любого из озвученных параметров. Рублевая стоимость «бочки» нефти сейчас составляет 2960 руб., ниже, чем требуется бюджету, и это указывает на сохранение тенденции к расширению бюджетного дефицита. При наличии катализаторов «россиянин» продолжит ослабление умеренными темпами.

В первой половине дня 26 июля пара доллар/рубль попробует консолидироваться в диапазоне 65,10−65,35. Ближе к полудню будет понятно, готовы ли участники торгов продавать рубль дальше или они предпочитают дождаться новых фактов. Предполагаемый коридор торгов по доллару США на сегодня — 64,95−65,75 руб., по евро — 71,45−72,40 руб. Обновление евровалютой месячных пиков в паре с рублем в условиях действующей конъюнктуры мало что значит — важно не только пройти выше, но и закрепиться там. Для евро сейчас это будет проблематично.