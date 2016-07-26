Калининград, 26 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Балтийский Артек» стартовала смена «Молодые учителя». Уникальная площадка для самореализации молодых специалистов сферы образования впервые объединила более 350 педагогов со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет, — молодых педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе школ, вожатых, а также председателей региональных отделений и региональных кураторов «Российского движения школьников» (РДШ). Программа форума нацелена на обучение, обмен опытом и формирование профильного молодежного сообщества.

baltartek.ru «Балтийский Артек» объединил учителей со всей России

К молодым педагогам «Балтийского Артека» обратился Президент России Владимир Путин. «Отрадно, что ваш проект неизменно поднимает важные, актуальные темы, вовлекает в открытые, конструктивные дискуссии представителей молодежи из многих регионов России. В центре внимания — вопросы воспитания подрастающего поколения, повышения престижа учительского труда, укрепления замечательных традиций просвещения, которыми всегда славилась наша страна», — говорится в послании Президента.

В обращении Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям форума также отмечено, что в насыщенной программе смены сделан акцент на перспективах развития «Российского движения школьников». Высказана уверенность в творческом потенциале и стремлении к новаторству, опыте и знании авторитетных наставников, которые помогут молодым специалистам реализоваться в избранной профессии и внести значимый вклад в решение ответственных задач, стоящих сегодня перед педагогическим сообществом страны.

В день открытия форума представители «Российского движения школьников» провели встречу с региональными отделениями РДШ и «пилотными» школами субъектов РФ. Участники рассказали о готовности образовательных учреждений к работе в рамках РДШ с 1 сентября текущего года, о достигнутых результатах, и о том, как осуществляется взаимодействие между региональными отделениями и органами исполнительной власти.

Помимо насыщенной образовательной программы, на «Балтийском Артеке» пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, по итогам которого лучшие социально значимые идеи, одобренные экспертами и участниками форума, получат грантовую поддержку. Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит при кураторстве Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской Федерации, Роспатриотцентр. Форум проходит при поддержке Правительства Калининградской области.

Партнером смены «Молодые учителя» выступает Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Напомним, что форум пройдет с 25 по 31 июля 2016 года на территории Калининградской области. Ключевой темой образовательной площадки станет развитие «Российского движения школьников» в регионах.